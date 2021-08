Cashback. In arrivo i primi rimborsi per chi ha effettuato i pagamenti tramite carta o bancomat.

Buone notizie per chi ha effettuato il cashback di Stato. Sono infatti in arrivo i primi rimborsi a chi ne ha maturato il diritto per gli acquisti tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021. Per il “superpremio” c’è da attendere, mentre è nebbia fitta su cosa accadrà il prossimo anno dopo la sospensione decisa da Draghi per il secondo semestre dell’anno in corso.

Il cashback è stato sospeso, ma coloro che hanno accumulato importi per i pagamenti realizzati tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2021 stanno ricevendo i rimborsi. Proprio in questi giorni sono in emissione i primi pagamenti sul 10% delle spese effettuate, nei primi sei mesi dell’anno, tramite carta o bancomat nei negozi. Tutto “da calendario”. I rimborsi, fino a un massimo di 150 euro come era stato stabilito, devono arrivare entro 60 giorni dalla fine del programma che si è concluso il 30 giugno. Pertanto, la somma erogata da parte di Consap, dovrà essere disponibile entro la fine di agosto.

L’erogazione dei rimborsi avviene tramite bonifico sul codice Iban indicato al momento dell’adesione al programma. Diverse le tempistiche del Super Cashback, il premio di 1.500 euro assegnato a ognuno dei primi 100mila utenti che hanno fatto più transizioni nell’arco dei 6 mesi: in quel caso il pagamento arriva entro la fine di novembre.