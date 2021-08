Campofranco. Covid. Il sindaco: “Situazione ancora preoccupante con qualche negativizzato e tanti positivi”. Vaccinazione al 51%.

CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza ha fatto il punto della situazione sulla curva del contagio da Covid a Campofranco definendola “ancora preoccupante, con pochi negativizzati e molti positivi”. “Sono stati ancora giorni movimentati quelli trascorsi dall’ultimo aggiornamento; qualche nostro compaesano ha concluso il periodo stabilito dal protocollo medico ed è tornato “libero”, mentre diversi altri sono risultati positivi ai tamponi, senza dimenticare, e come si potrà mai, le due persone decedute che vanno ad aggiungersi alle altre due della prima ondata”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Martedì scorso la mezza giornata di vaccinazione ha dato risultati appena sufficienti con circa 80 campofranchesi che si sono sottoposti al vaccino. La prossima giornata è fissata per il 6 settembre, ma ne parleremo tra qualche giorno. L’ASP ha inviato i nostri numeri, sia di percentuale vaccinati (51%) che di soggetti positivi rapportati alla popolazione residente e questi numeri andrebbero in contrasto con i parametri dettati dalla Regione per “colorare” le vari paesi. Speriamo bene, ma gran parte dipende da noi. Solo da tutti noi”.

Il sindaco ha infine fornito i dati del Covid riferiti al proprio Comune. Al momento i positivi in quarantena domiciliare a Campofranco sono 57 di cui

0 – 10 anni n° 5

10 – 18 anni n° 10

18 – 50 anni n° 23

50 – 80 anni n° 17

80 – 100 anni n° 2

RICOVERATI IN REPARTO: 0

RICOVERATI TER. INTENS: 0

NEGATIVIZZATI: 13

CONTATTI IN ISOLAMENTO: 65

DECEDUTI: 2