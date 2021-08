Caltanissetta, morto dopo aver lasciato pronto soccorso: aperta inchiesta interna

Il direttore del presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, Benedetto Trobia, ha annunciato un’inchiesta interna – dopo quella aperta dalla Procura – per fare luce sul decesso di un paziente di San Cataldo, S.R., 47 anni, morto tre giorni fa a casa dopo essere andato via dal pronto soccorso. La salma e’ stata sequestrata dalla Procura e sara’ eseguita l’autopsia. L’uomo, secondo quanto denunciato dai familiari, tre giorni fa si sarebbe recato al pronto soccorso del Sant’Elia accusando febbre e dolori muscolari agli arti superiori. Sempre secondo l’esposto dei familiari al quarantasettenne, che non sarebbe stato registrato nei terminali, sarebbe stato consigliato, visti i tempi di attesa, di fare un tampone in una struttura privata. A quel punto l’uomo, che non avrebbe trovato nessun centro analisi aperto, e’ tornato a casa dove e’ deceduto. (ANSA)