Caltanissetta. L’associazione “Iside” riprende a settembre le sue attività culturali. Ecco il programma.

L’Associazione di Promozione Sociale “Iside” riprenderà a settembre le sue attività volte all’accrescimento della cultura. Lo ha reso noto la presidente Elettra Ilaria Andolina. Innanzitutto verrà riproposto, a grande richiesta, il corso di arabo tenuto dalla prof.ssa Ilaria Longombardo. Suddetto corso è destinato a tutti coloro che intendono acquisire la lingua e cultura araba, dalle autorità di pubblica sicurezza agli impiegati statali e non, dagli operatori dei centri di accoglienza ai cittadini che hanno curiosità verso questa lingua.

“Dal 2018 organizziamo corsi di lingua araba e siamo state molto contente della partecipazione attiva dei cittadini. Adesso vogliamo ripartire dopo uno stallo forzato a causa della pandemia. In tantissimi ci hanno chiesto di ricominciare e noi siamo veramente felici di poter tornare ancora più cariche di prima. Il mondo arabo dovrebbe essere conosciuto un po’ da tutti. Noi siamo stati dominati dagli arabi e moltissimi termini e usanze siciliane provengono proprio da quel mondo che sembra tanto lontano, ma che in realtà lontano non è.” Conclude la vicepresidente Ilaria Longombardo.

Un altro corso che viene proposto dall’associazione “Iside” è quello di informatica, in cui verranno approfonditi gli argomenti principali legati al computer quali: sistemi operativi, hardware, software, pacchetto office, utilizzo delle periferiche USB.

Le iscrizioni di entrambi i corsi sono aperte e si chiuderanno il 02 settembre 2021. Le lezioni si terranno presso la nostra sede alla “Casa delle Culture e del Volontariato” via Xiboli 310 Caltanissetta. Al termine di ogni corso l’associazione rilascerà un attestato di partecipazione.

Per info: 340 2618965, 320 0214136 Mail: associazioneiside2017@gmail.com.

Infine si pubblicizza un progetto dell’associazione “Iside” volto alla promozione della storia di Caltanissetta. Periodicamente vengono pubblicati dei video, girati dallo stesso direttivo, dedicati ad una zona, un sito o un bene culturale di Caltanissetta.

«Abbiamo deciso di promulgare questi video per promuovere, non solo la storia, ma anche la “conoscenza” della nostra città. Una “conoscenza” che ci porterà ad amarla ed apprezzarla di più.» afferma la presidente Elettra Andolina «Solo conoscendo le nostre origini, infatti, possiamo capire l’importanza di luoghi che diamo per scontato. Luoghi che visitiamo o vediamo tutti i giorni, luoghi che siamo abituati a vivere, ma di cui, spesso, non ci rendiamo conto dell’importanza.»

Si può trovare il primo video, dedicato a Sabucina, online sulla pagina Facebook “ISIDE Associazione di Promozione Sociale” o su Instagram “associazioneiside2017”. È in fase di pubblicazione il secondo video che troverete a breve sui questi canali.