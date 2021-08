Caltanissetta. La proposta: “Istituire servizio di pronto soccorso canino e felino con numero di emergenza”.

CALTANISSETTA. Istituire un servizio di pronto soccorso canino e felino, con apposito numero telefonico d’emergenza.

E’ la proposta che arriva da Armando Turturici che, in una nota, ha sottolineato: ” Nella serata del 10 agosto, una cittadina nissena ha trovato un cucciolo di cane a terra, quasi esanime, e ha provato a telefonare alla polizia municipale per chiedere un pronto soccorso ma, ovviamente, non ha neanche ricevuto risposta a causa dell’orario (le 21:30).

Questa – prosegue – sarà la decima volta che, solo nell’ultimo anno, avviene una cosa del genere. Non sarebbe il caso di istituire un servizio di pronto soccorso canino e felino, con apposito numero telefonico d’emergenza, per poter trarre in salvo cani e/o gatti in difficoltà estrema ritrovati nottetempo o durante il weekend e/o le feste?

È un servizio che nel 2021 non dovrebbe mancare in una società civile. Mi appello all’ASP e all’amministrazione locale per dotare di questo servizio la città e rendere così Caltanissetta sicuramente più civile e sicura anche per i nostri amici a 4 zampe”.