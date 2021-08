A Chiaramonte Gulfi sindaco dispone accesso agli spettacoli in piazza solo con “Green Pass”.

Se non si è in possesso del “Green Pass” non si può accedere alla piazza principale del paese ed assistere agli spettacoli. E’ quanto ha stabilito il sindaco di Chiaramonte Gulfi, paese del Ragusano, che ha deciso di imporre un vero e proprio giro di vite per limitare la diffusione del Covid19. Chiunque intende accedere in piazza Duomo ed assistere agli spettacoli che vi si svolgono, deve essere dotato di Green pass. Pertanto solo coloro che sono vaccinati e rientrano tra coloro che ne hanno i requisiti possono avere accesso al salotto della città dopo le 21,30.

Può entrare anche chi ha effettuato il tampone ed è risultato negativo nelle ultime 48 ore o chi è in possesso di certificato medico che attesta l’avvenuta guarigione dal Covid. Ovviamente tutti gli ingressi che portano alla piazza sono stati chiusi e l’ingresso è previsto solo da via Santa Caterina, mentre sono state programmate altre due stradine per il deflusso in uscita. Unica eccezione per i residenti ai quali viene data la possibilità di recarsi nelle loro abitazioni, ma non di sostare in piazza se non in possesso di green pass.

Ovviamente il provvedimento sta facendo discutere parecchio tra favorevoli e non favorevoli, ma il sindaco Sebastiano Gurrieri ha parlato di esigenza di “Garantire la sicurezza; abbiamo cercato la migliore soluzione per garantire la sicurezza”.