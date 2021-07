Vaccino Covid, Gimbe: più casi in Sicilia e 21% over 60 senza vaccino

In Sicilia nella settimana 14-20 luglio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. Il 21% degli over60 non ha fatto neppure prima dose vaccino (12& media italiana). E’ quanto emerge dal rapporto della Fondazione Gimbe.

Le province con incremento dei nuovi casi superiore al 20% nelle ultime due settimane e con aumento maggiore o uguale a 50 casi nell’ultima settimana sono Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina; Palermo, Ragusa, Siracusa;

la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 44,4% a cui aggiungere un ulteriore 11% solo con prima dose; quella over 80 che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari a 79,1% a cui aggiungere un ulteriore 4,2% solo con prima dose;

il target 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari a 72,6% a cui aggiungere un ulteriore 8,3% solo con prima dose; tra i 60-69 anni il 64,2% ha intero ciclo, a cui aggiungere un ulteriore 11,2% solo con prima dose.