Svezia, sventata sommossa: carcerati rilasciano ostaggi in cambio di 20 pizze

La pizza per risolvere una presa di ostaggi in un carcere della Svezia: dopo nove ore di negoziati, un uomo e una donna accusato di omicidio, hanno visto soddisfatta la richiesta di far consegnare una pizza al kebab a tutti i 20 detenuti della loro ala del penitenziario.

Il sequestro di due guardie carcerarie a Halby, a 100 km. da Stoccolma, era iniziato con l’obiettivo di farsi mandare un elicottero per evadere.

Nel frattempo, pero’, i due hanno accettato di rilasciare una delle guardie in cambio delle pizze che la polizia ha provveduto a recapitare.

La consegna e’ servita a placare gli animi e le due guardie sono state entrambe rilasciate in due momenti diversi, fino alla resa dei sequestratori che sono stati portati in commissariato per l’interrogatorio.