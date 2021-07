Sottosegretario Cancelleri presenta all’Ars il progetto “SiciliaVola”. Sconti del 30% su voli aerei per studenti, lavoratori e disabili.

E’ stato il sottosegretario al Ministero dei Trasport e della Mobilità sostenibili, on. Giancarlo Cancelleri a presentare il progetto #SiciliaVola nella sala “Piersanti Mattarella” dell’Ars.

“Per la prima volta nel nostro Paese gli studenti e i lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà da e per Catania e Palermo con uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto” annuncia il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.

“SiciliaVola nasce da una idea del Movimento 5 Stelle che prevede un consistente sconto per determinate categorie di cittadini residenti in Sicilia che devono spostarsi da una regione all’altra dagli aeroporti di Catania e Palermo”, continua Cancelleri. Dal momento in cui mi sono insediato al Mims, l’esigenzadi trovare una giusta soluzione per il problema del caro voli è stato sempre un mio obiettivo. Ed in prima persona ho prestato ascolto ancora una volta alle difficoltà dei siciliani” sottolinea il Sottosegretario.

Cancelleri ha poi concluso: “Quella delle tariffe sociali, usufruibili con la piattaforma di SiciliaVola, è l’ennesima risposta concreta per contrastare il caro voli in Sicilia che si aggiunge alla continuità territoriale attivata da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso. Il caro voli è infatti un problema che penalizza tantissimi siciliani e che nei periodi a ridosso delle festività, fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei in maniera incontrollabile. Finalmente la “Sicilia vola!” .