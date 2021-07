Sommatino: Salvatore Letizia si dimette da Capigruppo Consiliare del Gruppo Intesa Civica

Nella seduta consiliare del 29 luglio 2021 a Sommatino si sono registrate le dimissioni da Capigruppo Consiliare del Gruppo intesa civica da parte del Consigliere Comunale Salvatore Letizia dichiarandosi Indipendente e rimarcando la sua posizione in consiglio comunale in opposizione all’amministrazione Carbone.

Il consigliere Letizia ha dichiarato che ultimamente nel gruppo consiliare non vi era più quella dinamica che ha contraddistinto il ruolo di opposizione un appiattimento verso le posizioni di un’amministrazione che ha sempre ostentato.

Siamo stati eletti come rappresentanti di opposizione e tale deve essere il nostro ruolo, in questa legislatura il nostro senso di responsabilità si è sempre contraddistinto e si sono votati atti sempre nell’interesse dei cittadini anche quando la maggioranza non ha avuto i numeri per poterlo fare, ma arrivare ad essere la stampella di un’amministrazione che ha sempre mortificato il ruolo dei consiglieri comunali questo no.

Continuerò sempre con la mia passione nel ruolo che il popolo Sommatinese mi ha relegato che è quello di opposizione.Il coraggio delle idee è di pochi, l’opportunismo di molti”