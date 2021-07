Sommatino. C’è il nuovo progetto per l’assistenza domiciliare degli anziani.

SOMMATINO. “Grazie alla continua attività di ascolto dei bisogni della nostra comunità abbiamo previsto il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, all’interno delle politiche del distretto socio-sanitario n. 8, per andare incontro alle esigenze di tutte quelle persone anziane impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali. Si tratta di un servizio fondamentale per il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana della nostra comunità, a cui teniamo molto”.

Lo ha affermato il sindaco Elisa Carbone. In particolare, destinatarie degli interventi sono le persone di età non inferiore ai 65 anni, con ridotte capacità di autonomia e/o scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione e cura della propria persona; che vivono da sole o con un’altra persona anziana di età non inferiore a 65 anni, o con un portatore di handicap; che non percepiscono indennità e/o altre prestazioni assistenziali. Il servizio avrà la durata di 12 mesi.

Gli obiettivi principali sono rivolti ad assicurare: un adeguato supporto socio-assistenziale domiciliare agli anziani; la permanenza nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo, ove possibile, il ricovero in strutture residenziali; la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e delle condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno; il potenziamento delle autonomie dell’utente, al fine di consentire la permanenza nel proprio contesto di vita, a contatto con i propri familiari ed amici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi, saranno erogate le seguenti tipologie di prestazioni: aiuto per il governo della casa e per le attività domestiche; cura delle condizioni igieniche della casa con particolare riferimento agli spazi destinati alle funzioni primarie (camera, cucina, bagno); cambio e aiuto nel lavaggio della biancheria e preparazione dei pasti; mantenimento dei rapporti con il medico di base; stimolare la relazione, la socializzazione e l’autonomia con il coinvolgimento di parenti, amici e vicini; ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno; aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale, vestizione, assunzione dei pasti, aiuto nella deambulazione; uso di accorgimenti e strumenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilizzazione della persona costretta a letto, aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria.

L’interessato all’assistenza domiciliare anziani dovrà presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al Bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune, al Comune di residenza entro il 28 luglio 2021. Le domande che perverranno dopo la scadenza, saranno inserite nei successivi aggiornamenti dell’elenco dei beneficiari realizzati con cadenza trimestrale (secondo una logica di bando aperto). E’ ammissibile al servizio solo un componente per nucleo familiare.

La domanda dovrà essere corredata: dal modello ISEE in corso di validità; fotocopia documento d’identità; certificazione medica attestante la disabilità grave, le patologie ed eventuale altra documentazione che si ritiene utile per una corretta valutazione dei bisogni dell’utente, in busta chiusa.

Per consultare l’avviso e scaricare il modello di domanda potete cliccare su questo link ➡️ http://www.comune.sommatino.cl.it/…/po/mostra_news.php… o visitare direttamente il sito del Comune di Sommatino.