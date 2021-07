Solidarietà dell’Ordine di Caltanissetta all’avvocato di Serradifalco vittima di numerose intimidazioni.

CALTANISSETTA. L’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, tramite il suo presidente, avv. Pierluigi Zoda, ha espresso “solidarietà e vicinanza all’avvocato Maria Giambra, Consigliere dell’Ordine e professionista seria, integerrima ed apprezzata da tutti”. Come si legge in una nota: “Il gravissimo e vile attentato subito è l’ultima delle numerose intimidazioni già ricevute dalla professionista, costretta in questi giorni ad accettare una scorta per garantire la propria sicurezza personale.

Il prezzo che sempre più spesso l’avvocato è costretto a pagare nello svolgere con onestà e rettitudine il proprio dovere, comincia a diventare troppo alto, ed occorre sempre più attenzione da parte della politica e delle forze dell’Ordine per salvaguardare al meglio l’indipendenza e l’autonomia dell’Avvocatura, pilastro di ogni democrazia”.

L’ordine degli avvocati di Caltanissetta, infine, ha inteso ringraziare la Procura della Repubblica e gli investigatori “per non aver sottovalutato il problema e per aver svolto con il massimo impegno le indagini, che recentemente hanno portato a degli arresti” ed ha confidato in una pronta soluzione del caso, “riservando nell’interesse del nostro iscritto, ogni più opportuna azione”.