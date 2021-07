Sicilia, Musumeci: “Dati Covid in costante crescita ma lavoriamo per evitare il peggio”

“I numeri ancora sono dalla nostra parte, non presentano alcuna criticità. Tuttavia, la scorsa settimana in terapia intensiva avevamo 23 ricoverati, questa settimana, in base al dato aggiornato alle ultime 24 ore, siamo a 29 posti letto occupati. Segno evidente che c’è una tendenza di crescita che mi sembra costante”.

A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervenendo a ‘Timeline’ su Sky Tg24. “Siamo portati a immaginare che nel mese di agosto questa tendenza non possa arrestarsi – ha sottolineato – perché gli assembramenti, i banchetti, il desiderio di voler stare insieme molte volte pone in secondo piano il rispetto delle regole. Non siamo preoccupati, siamo occupati a evitare che debba accadere il peggio.

Nel frattempo, spieghiamo a siciliani e turisti che per evitare il peggio ognuno deve fare la propria parte”.