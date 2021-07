Sicilia, abusivismo edilizio: demolito solo 1 immobile su 5

Decine di migliaia di abusi edilizi censiti in Sicilia, oltre cinquemila ordini di demolizione firmati dalle procure siciliane ma appena un quinto eseguiti.

Secondo i dati dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente aggiornati al mese di marzo in Sicilia ci sono 31.981 abusi edilizi.

La maggior parte sono concentrati nelle aree urbane con il record di Catania per numero (1.832) e di Palermo per estensione (248 mila metri cubi).

Fra i capoluoghi Messina totalizza 992 abusi e Siracusa 718.

Fra i comuni non capoluogo Marsala svetta su tutti con 1.148 casi e 185 mila metri cubi abusivi.

Solo su una piccola parte di questi abusi pende un’ordinanza di demolizione che poi nell’ottanta per cento dei casi rimane lettera morta per la mancanza di risorse per abbattere immobili abusivi o parti di questi.