Serradifalco. Approvato in Giunta progetto per completare impianto di illuminazione dello stadio.

SERRADIFALCO. E’ stato approvato dalla Giunta in via amministrativa il progetto per il completamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale.

Qui, dopo la collocazione delle prime due torri faro, l’amministrazione comunale s’è attivata per completare l’opera con l’acquisto e la collocazione delle altre due torri faro. Il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 70 mila euro nell’ambito del bando per progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica.

L’amministrazione Burgio s’è affidata all’arch. Michele D’Amico quale Responsabile unico del procedimento (Rup), con l’arch. Matteo Lamberti come collaudatore statico dell’opera.