SAN CATALDO. Sono sei i nuovi casi di positività al Covid che si sono registrati nella giornata di ieri, 5 luglio, a San Cataldo. Nessun guarito, in compenso.

Pertanto, alla luce dei dati emersi in queste ultime ore, l’attuale situazione riguardante il contagio in Città registra 51 persone positive al Covid. Nessuno è comunque ricoverato in terapia intensiva o malattie infettive essendo tutti in quarantena domiciliare obbligatoria.