San Cataldo: polo centrodestra unito in vista delle amministrative

Un’apertura a 360 gradi per cercare di fare fronte unico di idee e programmi, in vista delle Amministrative d’autunno.

Così, dal polo civico di centrodestra, formato dalle liste “Tre Colombe”, “Nuova Impronta”, “Verdeamaranto” e dalla Lega “Salvini Premier”, il portavoce Bartolo Mangione guarda ai possibili alleati per concorrere alle elezioni.

In particolare, l’ex vicesindaco e assessore comunale (dal 2009 al 2012, amministrazione Di Forti) si rivolge con grande interesse al partito Fratelli d’Italia ed alla nuova formazione di “aggregazione trasversale” (forze provenienti da centro, centrodestra e centrosinistra) composta dalle liste civiche “Costruiamo il Futuro”, “Intesa per San Cataldo”, “Liberi e Forti” e da diversi giovani con anche esperienze in Consiglio comunale.

Mangione spiega come l’obiettivo sia creare una sintesi che possa portare alla condivisione di un progetto politico che culmini con la scelta di un candidato sindaco. Di qui, dunque, la disponibilità dichiarata dei protagonisti del polo civico a sedersi al tavolo di concertazione con le forze in questione: “Si guarda con ammirazione alla volontà, da parte dei gruppi di aggregazione trasversale, di dar vita ad un patto politico per l’amministrazione della nostra città. Si tratta di persone qualificate e giovani con i quali saremmo felici di lavorare.

Al contempo, si saluta con favore la disponibilità al dialogo di Fratelli d’Italia. Verso tutti vi è un’apertura a 360 gradi”.

Inevitabilmente, ci si dovrà controntare sulla scelta del candidato al ruolo di primo cittadino: “Noi crediamo – spiega a tal proposito Bartolo Mangione -, che il cerchio si possa chiudere verso la fine di questo mese. Se guardiamo ad un tecnico o a un politico? Il nostro riferimento va ad una personalità che abbia competenze totali”.