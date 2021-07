San Cataldo. Doppio appuntamento con gli spettacoli al “Giardino del Nespolo”.

SAN CATALDO. Doppio appuntamento questa settimana con gli spettacoli al “Giardino del nespolo”, lo spazio en plein air ricavato nel cortile del palazzo di fine Ottocento, sede odierna del Teatro d’essai La Condotta, a San Cataldo in Corso Vittorio Emanuele 10: “Le vie del Cunto” e l’esilarante show internazionale con il mago dei pappagalli Nelson.

Giovedì 15 luglio, per il ciclo Sicilitudine dedicato alla cultura siciliana e al territorio nisseno, andrà in scena, in prima nazionale, “Le vie del cuntu”: conferenza-performance sul fenomeno del Cunto, la narrazione orale siciliana il cui repertorio insiste sull’epica cavalleresca come allegoria dell’incontro/scontro di civiltà nel medioevo mediterraneo.

Dario Tomasello, esperto di teatro e docente nell’Università di Messina, a partire dal suo volume “Playtelling. Performance narrative nell’Italia contemporanea” (ed. Marsilio, 2021) ci farà immergere nell’antico mondo del Cunto. Con lui in scena l’attore Gaspare Balsamo, che da anni lavora sulle forme del restauro contemporaneo del Cunto.

Venerdì 16 luglio “L’emulo di Houdinì” Magic Comedy con l’esilarante mago comico e ventriloquo Nelson, personaggio salito alla ribalta nazionale grazie ai programmi televisivi Mediaset tra cui ricordiamo Biberon, varietà trasmesso dal Bagaglino, con Pippo Franco e Leo Gullotta, e Italia’s got talent, che lo ha visto protagonista in diverse puntate e lo show di Antenna Sicilia “Insieme” condotto da Salvo La Rosa. Attrazione per diversi anni nel Parsifal Park di Fasano, Antonino Bonelli in arte Nelson è tra i pochi artisti al mondo a condividere la scena con i suoi pappagalli, veri e propri compagni di lavoro e protagonisti dello spettacolo.

Leggerezza, comicità, interazione con il pubblico è la ricetta ideale per trascorrere una serata in pieno relax all’aria aperta, tra i nespoli e gli aranci, gli antichi magazzini di uno spazio architettonico esclusivo nel suo genere, nel cuore di San Cataldo, recuperato dall’oblio grazie alla perseveranza di Michele Celeste, attore-autore e attuale direttore artistico del teatro.

La rassegna di spettacoli è organizzata dall’Associazione OfficinaTeatro in sinergia con la Rete siciliana di drammaturgia contemporanea Latitudini il cui Presidente è Gigi Spedale. L’ingresso nel Giardino del nespolo è consentito dalle ore 20,30 alle ore 21,15. Inizio spettacolo ore 21,30. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione Covid è obbligatoria la prenotazione (cell. 338 1121631 online www.teatrolacondotta@email.it)