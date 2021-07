SAN CATALDO. Sono complessivamente 14 i nuovi casi di contagio che si registrano a San Cataldo nelle ultime 24 ore. A fronte di questi nuovi casi, sono invece 4 le persone guarite.

Questa la situazione contagio che si registra in Città nelle ultime ore. Attualmente le persone positive sono pertanto 57, e tutti in quarantena domiciliare. Dunque, nessun caso né di ricovero in terapia intensiva né in malattie infettive. L’indice settimanale è nel frattempo salito a 147.