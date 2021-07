San Cataldo. Cittadinanza Attiva sollecita la Commissione straordinaria a partecipare al bando per l’Edilizia scolastica.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva ha inteso attivarsi per segnalare alla Commissione straordinaria del Comune ad attivarsi al fine di consentire al Comune di aderire al bando per interventi di edilizia scolastica.

In una nota il meetup Cittadinanza Attiva ha voluto segnalare attraverso apposita istanza, della possibilità di partecipare al bando Edilizia scolastica, per interventi su palestre e mense, deliberate dal Governo nazionale, pari a complessivi 130 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza delle mense scolastiche e delle palestre, oltre che all’adeguamento di aree gioco e impianti sportivi esistenti a uso didattico.



Un appello dunque, al Comune di San Cataldo a presentare la propria candidatura e adoperarsi per presentare i documenti necessari per la partecipazione al bando. La scadenza è fissata per il 5 agosto prossimo.