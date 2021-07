San Cataldo. Attivata dalla Commissione la procedura tecnica per la nuova sede della Protezione Civile.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria del Comune ha deciso di partecipare al “Bando Pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti” candidando l’edificio comunale (ex Nettezza Urbana) sito tra Piazza Risorgimento e via Scifo da destinare a sede della Protezione civile.

E’ stato anche nominato RUP l’Arch. Fabio Cortese, e Direttore dei Lavori l’Ing. Salvatore Bonsignore. l’Amministrazione Comunale di San Cataldo partecipa per gli interventi di cui al comma 1 “recupero, completamento, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio pubblico di proprietà Comunale. Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Salvatore Bonsignore propone Lavori di manutenzione straordinaria locali per 78.426,81 euro, Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 3.137,07 euro. L’importo a base d’asta è di 75.289,74 euro, mentre le somme a disposizione dell’amministrazione ammontano a 21.362,56 euro, per un totale di 99.789,37 euro.

Al fine di attivare celermente i lavori, si rende necessario provvedere al loro appalto. Per individuare i contraenti si procederà mediante la modalità di affidamento diretto in quanto la somma complessiva dell’appalto è inferiore a 150 mila euro. L’affidamento dell’appalto sarà espletato dalla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita dal consorzio “Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l., al quale la commissione straordinaria ha aderito.