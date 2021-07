San Cataldo. Attesa per l’esibizione del Mago Nelson.

SAN CATALDO. Si svolgerà all’aperto, nell’esclusiva location del giardino dell’antico palazzo di fine Ottocento, sede della Condotta Medica, una serata in pieno relax con il divertentissimo spettacolo di magia comica con Nelson il mago dei pappagalli.

L’appuntamento è per venerdì prossimo 16 luglio en plein air nel “Giardino del nespolo” del Teatro La Condotta a San Cataldo, C.so Vitt. Emanuele 10 (100 mt dopo il Municipio , direzione ospedale). L’ingresso nel Giardino del nespolo sarà possibile dalle ore 20,30 fino alle ore 21,15 con possibilità di consumazione bar “all’aria fresca”.

La prenotazione è obbligatoria tramite cellulare e whatsApp al numero 338 1121631 oppure online sul sito www.teatrolacondotta.it. La partecipazione è riservata ai Soci del Circolo La Condotta, per associarsi richiedere la tessera, che è inclusa con il primo ingresso. il contributo richiesto è 10 euro (bambini fino a 10 anni non pagano) Ragazzi fino a 16 anni 7 euro.

Lo spettacolo è organizzato in sinergia con l’Associazione Latitudini Rete siciliana di drammaturgia contemporanea si intitola Nelson Magic Comedy e vede protagonista Nelson, ventriloquo, mago comico, che si esibisce in uno straordinario spettacolo con i suoi pappagalli, che lo hanno reso famoso in tutta Italia. Spettacolo che prevede la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico.

Molti lo hanno visto nel parco Zoosafari di Fasano con il suo Pappagallo Show o nel Parsifal Park di Nicolosi. Si esibisce per un pubblico proveniente da tutto il mondo. Il mago Nelson è noto al grande pubblico televisivo, salito alla ribalta nazionale grazie ai programmi Mediaset “Biberon”, varietà trasmesso dal Bagaglino con Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello; “Cultura Moderna” e “Italia’s got talent” dove è arrivato in finale. Numerose le puntate di “Insieme”, programma condotto da Salvo La Rosa, a cui ha partecipato sempre con i suoi pappagalli.