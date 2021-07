Ruba in aeroporto un Rolex, ma le telecamere lo incastrano: denunciato.

Un furto è stato sventato dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania che, a seguito d’indagini e accertamenti tecnici, è riuscita a denunciare alla Procura di Catania un passeggero in partenza per Roma per furto aggravato. Tutto è avvenuto nel corso dei controlli di sicurezza.

Qui una passeggera ha dimenticato il proprio orologio Rolex del valore di alcune migliaia di euro in una vaschetta nella quale aveva depositato i suoi effetti personali per effettuare i controlli. La stessa donna s’era poi imbarcata in aereo accorgendosi di non essere più in possesso dell’orologio. Pertanto, giunta a destinazione, ha presentato la denuncia di furto.

La Polizia operante a Fontanarossa ha avviato le indagini del caso, visionando attentamente le registrazioni del sistema di videosorveglianza. E’ stato allora che ha individuato l’autore del furto che, a sua volta, era un passeggero poi partito per altra destinazione. La persona è stata identificata e denunciata, mentre l’orologio è stato restituito alla donna che lo aveva perso.