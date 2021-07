Rassegna Stampa: il tour del viceministro Castelli nel Nisseno

Due incontri di lavoro (a San Cataldo

con i commissari di quel Comune dove

nel marzo 2019 gli amministratori lo-

cali vennero azzerati per presunte in-

gerenze della criminalità organizzata,

e a Caltanissetta per incontrare gli al-

tri sindaci della provincia) ma anche

una tappa “affettiva” a Riesi, Comune

di origine della madre, dove Laura Ca-

stelli (viceministro dell’Economia e

delle Finanze) continua a recarsi spes-

so per incontrare i parenti.

Il tour siciliano del viceministro an-

drà avanti per tre giorni, ma in pro-

vincia di Caltanissetta gli incontri so-

no stati accompagnati da motivi affet-

tivi particolari, compreso quello con il

sindaco di Caltanissetta Roberto

Gambino che ha accolto Laura Castelli

con un abbraccio.

«I miei incontri in terra siciliana – ha

spiegato il viceministro – servono per

comprendere meglio e di più i proble-

mi che la pandemia ha accentuato. Il

Governo nazionale ha dato un sup-

porto economico adeguato, che non è

stato però accompagnato da altri aiuti

della Regione a causa dei problemi di

bilancio. Assieme all’Anci Sicilia e alla

stessa Regione stiamo lavorando su

questo fronte e la prossima settimana

ci sarà un tavolo dedicato esclusiva-

mente a questo problema. Io penso

che non si possano lasciare i siciliani

indietro. In tutto il resto d’Italia abbia-

mo introdotto i costi standard, con un

lavoro che in 12 anni nessuno era riu-

scito a fare, e di questo ne vado fiera.

Mi piacerebbe portare i Comuni sici-

liani allo stesso livello degli altri del

resto dell’Italia. Con la Regione sicilia-

na dobbiamo coordinarci. Non è pos-

sibile far pagare ai cittadini siciliani

questa situazione. Decideremo la

strada la prossima settimana, di certo

è che se lo Stato dà alla Regione delle

risorse per i Comuni queste devono

essere stornate ai destinatari».

Nell’intervento di presentazione

dei viceministro, il sindaco Gambino

ha ricordato che il “Mef” «ha suppor-

tato i Comuni durante la pandemia

con finanziamenti legati soprattutto

all’aspetto alimentare, ma anche da

un punto di vista dei ristori, per cui in

qualche maniera abbiamo avuto un

aiuto concreto. I Comuni, tramite i ri-

spettivi sindaci, hanno necessità di

confrontarsi costantemente con il

Governo nazionale e con la Regione.

La presenza dei viceministro Castelli è

testimonianza concreta dell’attenzio-

ne che ci viene rivolta dal Governo».