Rassegna stampa. Caltanissetta: piscina chiusa, affidamento urgente

CALTANISSETTA – Al Comune di Caltanissetta hanno deciso che la piscina comunale di via Rochester verrà consegnata subito alla società Caltanissetta Sportiva, in favore della quale è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria, in attesa di quella definitiva e della sottoscrizione del contratto di appalto, per cercare di anticipare così i tempi della riapertura dell’impianto che è chiuso da due anni, precisamente dal luglio 2019.

A seguito della recente gara, il Comune ha affidato provvisoriamente la gestione della piscina alla società Caltanissetta Sportiva che ha offerto l’aumento del’8% sul canone a base d’asta di 190.962 euro, oltre Iva, per la durata di 9 anni, e quindi per il corrispettivo di 251.611,58 euro. A questo punto occorre accertare che la società Caltanissetta Sportiva abbia i requisiti di carattere generale e tecnico previsti per potere sottoscrivere il contratto di appalto e procedere successivamente alla consegna dell’impianto.

Solitamente l’attesa è di almeno 35 giorni. La direzione sport del Comune ha però disposto la consegna anticipata dell’impianto, nelle more della stipula del contratto, “dal momento che sussistono ragioni d’urgenza determinate dal fatto che il prolungarsi della sospensione del servizio comporterebbe, in questo momento di riapertura di tutte le attività sportive dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da Covi-19, grave danno all’interesse pubblico trattandosi di interruzione di pubblico servizio”.

La direzione sport del Comune ha quindi pensato alla “consegna anticipata e sotto riserva” della piscina, anche in considerazione del fatto che così facendo si consentirebbe alla società aggiudicataria di iniziare subito i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto che debbono essere effettuati prima dell’avvio dell’attività. Ha intanto nominato responsabili dell’esecuzione del contratto l‘ing. Edoardo Garito per i lavori di manutenzione straordinaria e la dott.ssa Michela Blandino per lo svolgimento del servizio di gestione dell’impianto. Quindi, se non ci saranno altri intoppi in aggiunta a quelli numerosi già registrati, la consegna anticipata della piscina alla società Caltanissetta Sportiva dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ma per riaprire l’impianto si dovrà aspettare che vengano prima eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria