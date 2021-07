Rassegna Stampa. Caltanissetta: Cefpas presenta il nuovo corso di Medicina Generale

Stamani sarà presentato al Cefpas di Caltanissetta il nuovo triennio del corso di specializzazione della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale, struttura didattica che un anno fa la Regione ha deciso di affidare al Centro nisseno. La cerimonia avrà luogo nella Sala Giovanni Paolo II e vi parteciperanno i 130 medici che frequenteranno il triennio nei tre poli formativi di Catania, Messina e Palermo (le attività si avvieranno in presenza a partire dal mese di settembre).

La Scuola di Medicina Generale ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, di realizzare un’organiz – zazione in grado di creare, acquisire e trasferire le conoscenze da trasformare in competenze nonché rispondere alle esigenze di tutti gli attori che operano nel Sistema sanitario regionale e che interagiscono con esso. Il medico in formazione dovrà acquisire conoscenze approfondite e aggiornate sull’organizzazione, la struttura, gli obiettivi, le normative e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e regionale e dei relativi servizi territoriali e ospedalieri; i contenuti professionali e organizzativi della Medicina generale; le principali metodologie per la raccolta di dati, per la ricerca e l’Ict; le problematiche medico-legali; gli aspetti etici e deontologici legati all’esercizio della professione; la gestione, l’organizzazione e il management sanitario; l’audit clinico e la ricerca in farmacologia; la comunicazione interpersonale nel rapporto medico-paziente; la telemedicina in Medicina generale.

A partire dalle 9,30 sono previsti gli interventi di Roberto Sanfilippo (direttore del Cefpas), di Mario La Rocca (dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Salute), di Patrizia Montante (dirigente del Servizio 2 “Formazione” Dasoe), dei presidenti degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri di Palermo (Salvatore Amato), Catania (Ignazio La Mantia) e Messina (Giacomo Caudo), di Fabrizio De Nicola (direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” di Catania), di Gaetano Sirna (direttore generale dell’Azienda Universitaria Policlinico – San Marco di Catania), di Pier Sergio Caltabiano (direttore della Formazione del Cefpas che parlerà dell’apprendimento evolutivo del medico di Medicina generale) e di Luigi Spicola (presidente della Società italiana di Medicina generale che si soffermerà sul ruolo e i compiti del medico di Medicina generale nel Sistema sanitario nazionale). L’incontro vedrà anche la presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che concluderà i lavori.