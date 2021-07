Presentato il programma di iniziative del Progetto “SIA – Formazione, lavoro, networking. Il 9 luglio i primi due eventi su progettazione e impresa culturale

MUSSOMELI. Si è svolto ieri pomeriggio l’evento online di presentazione del programma di iniziative realizzate nell’ambito del progetto ”Sostegno per l’inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking”, volto al miglioramento delle politiche sociali e lavorative dei comuni del Distretto D10 (che comprende i comuni di Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba).

Si tratta di eventi di formazione gratuiti, che si svolgeranno prevalentemente dal vivo, dedicati all’intera rete partenariale ed in particolare ad operatori sociali, imprenditori, Scuole, Enti e Associazioni e giovani del territorio. A partecipare all’incontro, il Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, gli assessori Daniele Frangiamore e Jessica Valenza, e i tecnici ed esperti di progetto Gildo La Barbera, Caterina Borruso, Aurelio Guccione e Audrey Vitale.

Al seguente link il video integrale dell’incontro:

https://www.facebook.com/siaformazionelavoronetworking/videos/864269234440318

Venerdì 9 luglio si svolgeranno i primi due eventi in programma: alle ore 9 a Palazzo Sgadari si terrà un evento di formazione dedicato alle “Tecniche di progettazione europea e strumenti di progettazione partecipata” a cura della dott.ssa Caterina Borruso, Esperta in progettazione ed attuazione di interventi finanziati da fondi Comunitari; mentre alle ore 18 presso il Mamma Rita (Mussomeli) si terrà l’incontro con il Direttore del museo diocesano di Arte Contemporanea “San Rocco” Don Liborio Palmeri per parlare di impresa culturale, comunità e rigenerazione di spazi urbani. Seguirà un aperitivo.

Per partecipare agli incontri è preferibile pre-iscriversi inviando una richiesta via mail a sia.mussomeli@gmail.com.

Il progetto, “SIA – Sostegno per l’inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking” è realizzato con il sostegno della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PON Inclusione” ed è avviato dal Consorzio Solidalia in partnership con il Consorzio Mestieri Sicilia.

L’addetto stampa

Audrey Vitale