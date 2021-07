Ponte sullo stretto, FdI: “opera fondamentale che il Governo continua a posticipare”

”La bocciatura in Commissione Affari costituzionali e Ambiente alla Camera della proposta di inserimento del Ponte sullo Stretto tra le opere con procedura semplificata e accelerata previste nella lista del dl Recovery Fund, è la dimostrazione che le promesse fatte dal Governo circa lo sviluppo del Sud come priorità negli investimenti tramite i fondi europei, come più volte avevamo denunciato”.

Lo affermano l’eurodeputato di Fdi-Ecr Vincenzo Sofo e la deputata di Fdi Carolina Varchi. “Sebbene infatti la stessa Commissione europea abbia definito il collegamento tra Sicilia e Calabria un’opera fondamentale e strategica per lo sviluppo infrastrutturale ed economico non solo per l’Italia ma per tutto il Continente, e rilevando tuttavia la stessa commissione l’assenza del Ponte sullo Stretto dalla lista delle opere da realizzare, il Governo si ostina ad escluderla dai programmi di investimento.

“Apprezziamo dunque lo sforzo che anche alcuni nostri colleghi di centrodestra stanno facendo per sensibilizzare la maggioranza ma purtroppo è evidente che al di là della retorica il Mezzogiorno sia l’ultimo dei pensieri di questo Governo, come dimostra questa decisione che sconfessa le recentissime dichiarazioni del ministro per il Sud Mara Carfagna”, concludono Sofo e Varchi.