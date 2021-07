Olimpiadi 2020, Tokyo: 6 atleti azzurri in quarantena

Cresce il numero dei contagi Covid nel blindatissimo villaggio creato per l’Olimpiade 2020 a Tokyo.

Questa volta a dover subire la quarantena cautelativa sono 6 atleti azzurri che erano in aereo con il cronista positivo al covid.

I Sei atleti azzurri sono delle discipline di pugilato, tuffi e skateboard.

A loro si aggiungono altri 7 dirigenti che hanno avuto un contatto stretto con il positivo.

“Tale posizione di ‘close contacts’ – si chiarisce in un comunicato del Coni – non impatta sulla partecipazione degli atleti italiani ai Giochi in quanto la normativa prevede che possano continuare ad allenarsi e a gareggiare effettuando un tampone molecolare sei ore prima delle competizioni”.