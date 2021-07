Oggi c’è allerta incendi in provincia di Caltanissetta.

C’è anche in provincia di Caltanissetta l’allerta incendi per la giornata di oggi. A rilevarlo è il bollettino della Protezione Civile Regionale. Il meteo propone infatti per oggi 11 luglio temperature elevate con conseguente allerta incendi. Le temperature infatti nell’Isola sfioreranno i 40 gradi. Il rischio incendi sarà alto nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo.

A Catania sono previste ondate di calore. La protezione civile regionale nel suo ultimo bollettino (il 139) indica una giornata da bollino giallo nel capoluogo etneo con 36 gradi di temperatura massima percepita, mentre nell’Agrigentino sono previsti 37 gradi e nel Nisseno 33 gradi.

Per domani lunedì 12 luglio le temperature previste sono simili. Nel Nisseno si prevedono 36 gradi. Nell’Ennese 34, nel Palermitano 33.