Nuova campagna di phishing attraverso email. Polizia Postale raccomanda di fare attenzione ai link.

Nuova campagna di phishing attraverso email che sembrano essere riconducibili alla banca di credito cooperativo Roma. Il messaggio fa riferimento ad un accordo tra l’istituto di credito e la apple, tesa a rafforzare ulteriormente la sicurezza delle transazioni e dei conti via web.

Cliccando sul link, l’ignaro utente viene indirizzato su una pagina falsa identica a quella della banca. Continuando nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.

La Polizia Postale raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Ricordarsi sempre che nessun istituto di credito ci richiede per email, sms o per telefono di inserire o comunicare i propri dati personale e bancari.