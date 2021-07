Niscemi, costituito intergruppo consiliare (Democrazia Cristiana, Idea Sicilia e Movimento rete democratica)

NISCEMI – Nella terza città più grande della provincia di Caltanissetta si è formato il primo intergruppo consiliare in provincia che già sta lavorando assieme ai rispettivi movimenti politici per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nella primavera del 2022. All’ incontro di ieri erano presenti i Consiglieri Comunali e i rispettivi esponenti politici locali, provinciali e regionali. Per la DEMOCRAZIA CRISTIANA Totò Cuffaro, Luigi Gualato, Franco Bartoluccio e Francesco Trainito ex Consigliere Comunale. Per IDEA SICILIA Angelo Bellina e Vincenzo Pitrolo. Per il MOVIMENTO RETE DEMOCRATICA Rosario Meli. Durante l’ incontro si è parlato di elezioni amministrative e di rafforzare ancora di più l’ area moderata di centro includendo e aggregando tutte quelle forze sane presenti nel territorio e ad iniziare un dialogo con tutte le forze moderate per essere fortemente presenti come importante riferimento di servizio per i bisogni della gente. A Breve verranno ufficializzati gli altri gruppi Consiliari in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta.