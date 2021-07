Mussomeli, sul finanziamento Campo Sportivo i ringraziamenti del Presidente “Don Bosco” Nino Lanzalaco

MUSSOMELI – Abbiamo appreso con tantissima soddisfazione la notizia che è stato stanziato l’importo di € 1.380.000,00 tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, Residuo 2014 – 2020 e anticipazione 2020 – 2027, per la riqualificazione, miglioramento e rifacimento in erba sintetica dell’impianto sportivo Stadio Comunale “N. Caltagirone”. Questo il primo pensiero dell’attuale Presidente dell’A.S.D. “Don Bosco” Mussomeli,Nino Lanzalaco: “ A nome mio, di tutti i dirigenti-mister- collaboratori e di tutti i nostri ragazzi/e tesserati quasi 250 nell’ultima stagione sportiva nonché degli innumerevoli genitori sempre vicini alla società l’A.S.D. Don Bosco ringrazia il Presidente Musumeci e l’Assessore. Messina, l’Amministrazione Comunale tutta, l’Ufficio Tecnico nella persona dell’Ing.Carmelo Alba e il personale del reparto senza dimenticare, se non ricordo male, in quanto mi chiedeva delle notizie sul campo, l’Ing. Giuseppe Frangiamore che ha lavorato anche lui al progetto iniziale. Si spera finalmente (anche perché negli ultimi anni le condizioni del campo sono diventate “quasi proibitive” prova ne sia che la squadra AS Mussomeli-Eccellenza ha giocato due campionati a Campofranco) che l’erba sintetica e tanto altro dia un nuovo impulso ai nostri tantissimi ragazzi/e e quel che giustamente spetta al mondo sportivo di Mussomeli”.