Mussomeli, Promozione turistica con emittente televisiva della Corea del Sud

MUSSOMELI – PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO Continua il grandissimo successo mediatico, a livello internazionale, del progetto Case1Euro Mussomeli. “Questa mattina ho avuto il piacere – ha informato il sindaco Catania – di ospitare la giornalista Jayoung Kim e la troupe della più importante Emittente Televisiva della Corea del Sud: KBS World.KBS World, che rappresenta una realtà in grande crescita nel campo dell’offerta televisiva generalista, raggiunge 58 milioni di famiglie in 103 paesi nel mondo. KBS World, il canale internazionale del servizio pubblico coreano, è visibile anche su Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Un altra grande azione di marketing a livello mondiale per Mussomeli e le sue bellezze, portata avanti (gratuitamente) da tutta la mia Amministrazione con l’impegno in prima linea dell’Assessore Toti Nigrelli.Continuiamo a lavorare per attrarre capitali e turisti stranieri