Mussomeli, Portale nel parco urbano in memoria delle Vittime del Covid. L’artista Peppe Piccica: “ E’ brutto, un obbrobio”

MUSSOMELI – All’artista Peppe Piccica quel monumento nel Parco Urbano dedicato alle Vittime del Covid proprio non piace e non ne fa un mistero, anzi, rincarando la dose, in un suo post lanciato sul suo profilo Facebook parla di obbrobrio e di bruttezza. “Io non ce l’ho con nessuno, ma quel monumento proprio no va, e va rimosso”, ci ha detto chiaro e tondo in un suo messaggio vocale pomeridiano di ieri su WhatsApp. Questo il contenuto pubblicato su Facebook nel profilo dell’artista: “Ieri sera, mi sono recato al parco urbano di Mussomeli per vedere il tanto chiacchierato monumento dedicato alle vittime del Covid e mi sono reso conto che è assai più brutto di come mi era stato descritto. Solo a Mussomeli 2 brutti pilastri dipinti con un altrettanto orrendo colore bluastro potevano essere considerati MONUMENTI con tanto di emozionanti discorsi. Sto pensando che le vittime del covid, oltre ad avere avuto la sfortuna di beccarsi il corona virus, hanno anche la sfortuna di essere ricordati con un bruttissimo monumento che deturpa orrendamente il parco urbano che oltre 20 anni fa è stato voluto dal mio caro amico Totuccio Scannella che all’epoca era sindaco di Mussomeli. Pertanto propongo all’attuale sindaco Giuseppe Catania di ordinare l’abbattimento di tale obbrobrio prima che giunga una troupe di STRISCIA LA NOTIZIA che con un suo servizio possa diffondere una simile bruttezza al resto d’Italia”. Sembra essere un messaggio perentorio al Sindaco Catania, il quale, interpellato sull’argomento così ha risposto: : “Legittimo che Peppe Piccica abbia una sua idea… ma certo non può avere la presunzione di interpretare l’idea di altri, nè tanto meno la presunzione di avere la patente di decidere cosa è bello e non bello”.