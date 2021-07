Mussomeli, incontro nella villa comunale all’aperto di BC Sicilia con le sezioni del circondario per ricordare Dante. Fra gli interventi quello dell’assessore Jessica Valenza e di diversi docenti in pensione

MUSSOMELI – Anche L’Associazione BC Sicilia sta celebrando Dante nel settimo centenario della sua morte. E lo sta facendo con una serie di iniziative regionali a partire dal 1 fino al 10 luglio, dal titolo “Dieci giorni con Dante”. Mussomeli, in tale ambito, è stata la sede prescelta per la giornata di venerdì 9 luglio con l’evento dall’emblematica e ricercata locandina “Dacci oggi il nostro Dante quotidiano”. L’evento curato dalla Presidente della sez. di Mussomeli, l’avvocato Rita La Monica, con la collaborazione degli associati, si è tenuta poco dopo le 18:30 presso la Villa Comunale di Piazza della Repubblica, luogo che ben si presta a simboleggiare la metafora della selva. Per tale occasione alberi ed arbusti del luogo sono stati interamente addobbati di pagine della Divina Commedia e di segnalibri che riportano versi del poema quotidianamente citati e ripetuti dai più in maniera più o meno consapevole. Ed infatti è stato proprio questo lo scopo dell’evento: celebrare l’attualità di Dante partendo dal “fatto” oggettivo e insindacabile che la lingua di Dante non solo è ancora viva ma ci parla e ne parliamo pur senza accorgercene. Membri e amici dell’Associazione hanno commentato i “frutti danteschi” colti dai rami. Rita La Monica ha condotto la serata conclusasi si concluderà con un rinfresco a tema, dopo avere ringraziato l’amministrazione comunale per avere messo a disposizione la Villa Comunale, la Pro Loco per la fornitura delle sedie. Una serata accompagnata da un venticello che ha mitigato il caldo della giornata.