Mussomeli, finanziamento pubblico per il Campo Sportivo. E’ fatta. Ci sarà l’erba sintetica

MUSSOMELI – La notizia è stata comunicata dal sindaco Giuseppe Catania rivolgendosi ai cittadini e agli sportivi. “Cari sportivi e concittadini,

vi comunico con grande gioia che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 dell’ 1 Luglio 2021, il nostro progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione, miglioramento e rifacimento in erba sintetica dell’impianto sportivo di calcio in viale Olimpia del Comune di Mussomeli” – per un importo di € 1.380.000,00, è stato inserito tra gli interventi da finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Ancora una volta, grazie ad un grande lavoro di squadra tra gli uffici del Comune di Mussomeli e la mia Amministrazione Comunale abbiamo raggiunto questo ennesimo e grande risultato.

Si tratta di un risultato inseguito negli ultimi 25 anni da tutte le Amministrazioni Comunali e da noi finalmente raggiunto.

Avevamo detto che era importante dotarsi di un progetto esecutivo per ottenerne il finanziamento e, insieme alla mia precedente amministrazione, a quella attuale e con la supervisione mia e dell’Assessore allo sport Seby Lo Conte, abbiamo lavorato duramente per realizzarlo. Il grande risultato ottenuto ci ripaga ampiamente da tutte le fatiche fatte.

Dopo la notifica del decreto e le procedure di gara, inizieranno i lavori, al termine dei quali avremo un campo sportivo in erba sintetica, con pista atletica nuova, con spalti e spogliatoi riqualificati, con parcheggio sistemato ed impianto di illuminazione completamente efficientato.

Ringrazio il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore rregionale allo sport, Manlio Messina, per il loro impegno nel dotare la Sicilia e Mussomeli di nuovi e moderni impianti sportivi, già cantierabili.

Anche questo obiettivo lo abbiano centrato. Lavoriamo costantemente per migliorare il nostro territorio”