Mussomeli, alla “Trasfigurazione” saluto di benvenuto del Vicario Foraneo al nuovo Parroco Padre Vincenzo Giovino

MUSSOMELI – Il cinquantasettenne campofranchese nuovo parroco della Trasfigurazione Padre Vincenzo Giovino, insediatosi già il primo luglio, in sostituzione di Padre Calogero Mantione, trasferito e nominato parroco a Serradifalco, ha partecipato ieri sera, appunto nella parrocchia della Trasfigurazione, alla liturgia eucaristica, presieduta dal Vicario Foraneo Padre Achille Lomanto, con la concelebrazione anche di altri sacerdoti della diocesi. Era prevista la presenza del vescovo mons. Mario Russotto per il saluto di benvenuto al nuovo parroco, ma un grave lutto familiare non lo ha reso disponibile. Padre Giovino, architetto, ha lasciato i progetti della sua professione, per intraprendere un nuovo cammino che ha cambiato la sua vita: la strada del sacerdozio. Una vocazione adulta che lo ha visto sacerdote a 46 anni, a servizio della comunità di Borgo Petilia. Figlio di Vincenza e Francesco Giovino, nel suo breve intervento, a ringraziato tutti, i suoi genitori, i sacerdoti, le autorità presenti, e quanti sono stati presenti alla cerimonia di insediamento come parroco della Trasfigurazione di Mussomeli.