MINACCE AL MINISTRO DI MAIO E ALL’ITALIA: CAMPOFRANCO UNITA CONTRO IL TERRORISMO !!! Nell’ultimo numero del settimanale dell’Isis “Al Naba”, sono stati lanciate gravi minacce contro l’Italia e contro il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo che quest’ultimo ha presieduto, insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, una riunione della coalizione anti terrorismo islamico, minacce che non riguardano solo il nostro Ministro degli Esteri, ma l’Italia intera. Tutta la politica nazionale deve essere sempre vigile e alzare la testa contro chi minaccia l’Italia e i suoi rappresentanti, per continuare a lavorare insieme per contrastare l’Isis e qualsiasi altra organizzazione terroristica che possa minimamente minacciare i nostri popoli e i suoi rappresentanti. “Campofranco paese per la pace e per la vita” : il sindaco e tutta la comunità campofranchese esprimono solidarietà al ministro Luigi Di Maio, senza se e senza ma e senza colore politico.