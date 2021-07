Meteo: nel weekend si alterneranno caldo intenso e temporali

Weekend al via con italia divisa tra caldo intenso e temporali. L’anticiclone africano spingerà le temperature fino a punte di 35 gradi al Centro-sud e 40 gradi in sardegna. Tra domani e lunedì la perturbazione numero 6 del mese sarà responsabile di forti temporali al nord Il fine settimana sarà caratterizzato da un lato dal consolidamento sul Mediterraneo centrale dell’Anticiclone africano, dall’altro dal lento avvicinamento dalla Francia di una perturbazione, la numero 6 del mese di luglio, verso le Alpi e le regioni di Nord-Ovest.

La massa d’aria molto calda di origine sahariana associata all’alta pressione, darà il via alla terza forte ondata di calore della stagione con temperature in risalita verso numerose punte oltre i 35 gradi al Centro-Sud e picchi intorno ai 40 gradi possibili già domani sulla Sardegna.Dopo una giornata odierna in cui aumenterà l’instabilità sulle Alpi, la perturbazione domani estenderà il rischio dei temporali alle regioni di Nord-Ovest dove registreremo un primo lieve calo termico. All’inizio della prossima settimana, la perturbazione e l’aria meno calda cha la accompagna avanzeranno più decisamente sull’Italia settentrionale – avvertono i meteorologi di iconameteo.it -, dove potranno svilupparsi temporali anche di forte intensità.

Il caldo intenso da martedì inizierà ad attenuarsi al Centro e sulla Sardegna, mentre il Sud dovrà sopportare temperature molto elevate anche nei giorni successivi.

Previsioni per le prossime ore. Su gran parte della pianure del Nord e al Centro-Sud cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche velatura passeggera. Nuvole irregolari fin dal mattino invece nel settore alpino e parte del Nord-Ovest con qualche isolato rovescio o temporale inizialmente su Valle d’Aosta, rilievi piemontesi e nordovest della Lombardia. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali possibili lungo le Alpi e le Prealpi con possibili locali sconfinamenti verso la pianura torinese.Temperature in generale aumento; valori prossimi ai 40°C in Sardegna, altrove possibili punte fra i 34 e i 37 gradi.Venti di Scirocco in rinforzo e localmente moderati in Sardegna. Altrove venti deboli, salvo rinforzi di brezza.Mari: quasi tutti calmi o poco mossi; localmente mossi il Canale d’Otranto, il Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni per domani, domenica 25 luglio. Al Centro-Sud tempo stabile con cielo sereno, soprattutto al Sud e in Sicilia; transito di nubi medio alte localmente dense sulla Sardegna e sulle regioni centrali. La nuvolosità diverrà più compatta sul Nord-Ovest e sulle aree alpine, mentre prevarranno ancora le schiarite sull’Emilia e intorno all’alto Adriatico. Al mattino locali rovesci o temporali possibili per lo più fra alto Piemonte e alta Lombardia occidentale; piogge occasionali sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su gran parte dell’arco alpino, in Piemonte e sulla Lombardia occidentale. In serata rovesci e temporali potranno insistere tra il Piemonte occidentale e la Lombardia centro-settentrionale.Temperature in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud: picchi intorno ai 40°C in Sardegna, fra i 34 e i 38 gradi sul resto del Centro-Sud e sulla bassa Pianura Padana. Massime in calo al Nord-Ovest.Venti di Scirocco in rinforzo, fino a moderati o tesi sui settori occidentali del mar Tirreno.Mari: mossi o molto mossi mar Ligure, alto Tirreno, mari ad est della Sardegna; da poco mossi a mossi medio e alto Adriatico;

Previsioni per lunedì. Cielo in prevalenza sereno in Sicilia e all’estremo Sud. Sul resto del Paese nuvolosità variabile, più densa sulle regioni settentrionali. Nella prime ore del giorno, tra notte e mattino, rovesci e temporali sparsi in Lombardia e sul Piemonte centro-settentrionale, più isolati su Alpi orientali e Liguria centrale; nel corso della giornata la probabilità di temporali aumenterà anche sull’Emilia (specie nord e ovest della regione) e sul Nord-Est (specialmente su Veneto e aree alpine). Sul Nord-Ovest il tempo resterà variabile, con una nuova possibile accentuazione dell’instabilità dalla sera.Temperature: in calo al Nord, specie sulle regioni occidentali; in ulteriore leggero rialzo in Sicilia e al Sud.Venti: tesi di Scirocco sul settore occidentale del mar Tirreno; in generale deboli al Nord, da deboli a moderati meridionali sulle regioni peninsulari e sulle Isole.Mari: molto mossi l’alto Tirreno, i settori ovest del Tirreno centrale e meridionale: da poco mossi a localmente mossi Adriatico, Canali di Sardegna e di Sicilia; in prevalenza poco mossi i restanti settori.