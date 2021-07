“Noi ci saremo sempre, con la nostra forza e la nostra coerenza. Ma per ottenere risultati è necessario essere uniti e in tanti”, dice il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, nel videomessaggio postato su Facebook.

“Rivolgo un appello ai vecchi e nuovi sostenitori: fateci sentire il vostro calore e il vostro sostegno… l’Italia ha bisogno delle nostre idee, apriamoci e confrontiamoci.

Io girerò tutta l’Italia, mi fermerò a discutere nelle vostre piazze, davanti alle vostre case”, aggiunge.