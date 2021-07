L’azione di marketing e promozione di Mussomeli in Olanda

Il comune di Mussomeli presente in Olanda, all’Italia Venement 2021 che si tiene il 2, 3 e 4 luglio 2021, presso il Castello De Haar a Utrecht.

Continua, dunque, la martellante ed efficace azione di marketing e promozione di Mussomeli e delle sue bellezze storico-artistiche e gastronomiche da parte dell’Amministrazione Catania.

“Stiamo portando avanti un piano di comunicazione e marketing mai messo in campo fino ad ora, commenta il sindaco Catania – con un unico e solo obiettivo: attrarre capitali e turisti stranieri a Mussomeli”. Dopo la presenza a Mussomeli di emittenti televisive straniere, anche gli operatori turistici ed economici direttamente nelle più importanti fiere internazionali come quella in corso in questi giorni in Olanda.