Incidente Caltanissetta – Gela. Morta donna buterese di 38 anni. Ferito il padre.

BUTERA. In queste ore la comunità di Butera piange la giovane Jessica Luana Sbirziola, morta ieri sera in un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi e che s’è verificato lungo la Statale 626 nei pressi dell’uscita per Mazzarino. Le forze dell’ordine, accorse sul luogo dell’incidente stanno ricostruendo l’esatta dinamica del tragico incidente costato la vita alla trentottenne buterese.

La giovane era molto conosciuta ed apprezzata a Butera. Nello scontro è invece rimasto ferito anche il padre di 81 anni. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Ferito in modo lieve, invece, un uomo di 51 anni che è stato trasferito con il 118 nell’Ospedale di Mazzarino.