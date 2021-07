Il Commissario straordinario di Vallelunga; “Il Comune non sciolto per infiltrazioni mafiose ma commissariato per sfiducia al sindaco”.

VALLELUNGA. In merito all’articolo pubblicato in data odierna 2 luglio 2021, dal nostro giornale dal titolo: “Amministrative, si vota il 10 ottobre in 45 Comuni siciliani. Al voto anche San Cataldo e Vallelunga”, si precisa che il contenuto è stato fornito con una nota dall’Ufficio Stampa della Regione Siciliana nella quale il Comune di Vallelunga Pratameno veniva indicato come “sciolto per infiltrazioni mafiose”.

Tuttavia, contattati via mail dal commissario straordinario del comune di Vallelunga, dott.ssa Concettina Nicosia, con funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, è emerso che il Comune di Vallelunga Pratameno risulta commissariato per aver il Consiglio Comunale deliberato ed approvato la mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco p.t. in data 23 settembre 2020.

Dunque, il comune di Vallelunga Pratameno non è sciolto “per infiltrazioni mafiose” ma commissariato per sfiducia al sindaco. Si rettifica pertanto quanto in precedenza pubblicato.