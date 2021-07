Green Pass Covid, Salvini si oppone: “vuol dire togliere vita a 30 mln di italiani”

“Libertà vuol dire che domani c’è il Consiglio dei ministri. Libertà vuol dire che diritto alla salute e vita sono sacri. Ci sono 37 milioni di italiani che hanno scelto il vaccino. La scelta ci dice che la maggior parte dei morti sono over 60.

Quindi come Lega chiediamo di mettere in sicurezza queste persone, ma quando sento che devono essere rincorsi i ragazzi dico no. Mettere il green pass obbligatorio domani vuol dire togliere a 30 milioni di cittadini italiani il diritto alla vita. Tutela sì, precauzione sì, obbligo no. Di paura si muore”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini al XV Municipio di Roma insieme al candidato del centrodestra Enrico Michetti.