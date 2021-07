Finalissima Europei di Calcio. L’Assessore Frangiamore: “Divertiamo in sicurezza”

MUSSOMELI –Stasera finalissima degli Europei ed occorre pensare soprattutto alla propria salute e a quella degli altri, poiché la pandemia è ancora in atto, evitando assembramenti. Lo hanno raccomandato in modo esplicito l’Assessore alla protezione Civile Daniele Frangiamore ed il Sindaco Catania ricordando il massimo rispetto delle regole di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e la scrupolosa osservanza di tutte le misure idonee e previste dalla normativa vigente m materia (il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare regolarmente la mascherina in assenza del distanziamento interpersonale (anche in luogo pubblico), le prescrizioni più puntuali da osservarsi all’interno di Pub, Bar, Ristoranti ecc.). A tale riguardo, gli amministratori segnalano che, di concerto con le Forze dell’ordine presenti sul territorio, “potrà essere attivata una maggiore vigilanza circa il rispetto delle predette regole, al fine di evitare che un momento di divertimento e di giovialità possa diventare causa di propagazione del virus. Facciamo un in bocca al lupo ai nostri azzurri in occasione della finale e un augurio a tutti di divertirsi e di stare insieme nel massimo rispetto delle regole e della sicurezza”.