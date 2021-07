Dimentica il cane dentro l’auto. Per il proprietario scatta la denuncia per abbandono di animali.

La segnalazione di una donna che s’è rivolta ai carabinieri per denunciare l’abbandono di un cane all’interno di un’auto posteggiata ha permesso di salvare la vita all’animale che, lasciato nell’abitacolo dell’auto e senza i vetri abbassati, stava rischiando di collassare per il gran caldo.

E’ accaduto a Catania in via Capuana. I militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile, una volta giunti sul posto, hanno constatato la presenza dell’animale che, in maniera evidente, accusava i primi segni di malessere dovuti al caldo che stava accumulandosi all’interno dell’autovettura i cui finestrini, tra l’altro, erano completamente chiusi.

I carabinieri sono risaliti alla proprietaria che, a sua volta, ha contattato telefonicamente il figlio che ha raggiunto l’autovettura spiegando ai militari che s’era trattato di una dimenticanza. L’animale è stato immediatamente soccorso mentre lo sbadato proprietario è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali.