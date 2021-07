Delia. Al via i progetti di sostegno rivolti ad alunni con bisogni educativi speciali.

DELIA. Al via i progetti di sostegno rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.8, di cui Delia fa parte, che si caratterizza per l’adozione della gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative del comparto sociale.

Approvati dal comitato dei sindaci l’intensità delle prestazioni del servizio di “Assistenza per l’autonomia e la comunicazione – ASACOM” in favore di alunni disabili gravi sulla base di tre livelli: bassa intensità assistenziale corrispondente a n. 5 ore settimanali di assistenza; media intensità assistenziale corrispondente a n. 10 ore settimanali di assistenza e elevata intensità assistenziale corrispondente a n. 15 ore settimanali di assistenza.

I progetti rappresentano gli strumenti di intervento da adottare per quegli individui che con continuità o temporaneamente manifestano esigenze didattiche particolari, dettate da cause fisiche, psicologiche, sociali, fisiologiche o biologiche ai quali va normativamente previsto il riconoscimento di una didattica personalizzata. Tale diritto che attiene al più generale diritto all’inclusione sociale degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali viene esercitato anche attraverso il ruolo attivo all’interno degli Istituti scolastici del referente per l’inclusione.

<<Ancora un intervento di sostegno educativo in favore di alunni disabili gravi e di contrasto alla povertà per “garantire loro il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”– ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il progetto dimostra l’utilità sociale della co progettazione, della programmazione distrettuale partecipata e la necessità del coinvolgimento degli attori pubblici e privati (istituzioni e terzo settore). Ed anche il valore etico che sta alla base di ogni intervento distrettuale con finalità socio e socio sanitari e delle nostre politiche sociali>>.

<<I progetti, sottolinea l’assessore ai servizi sociali Angela Gallo, andranno realizzati nell’ambito del distretto n.8 secondo il modello di co progettazione tra enti pubblici, terzo settore e andranno coordinati da un comune capofila, saranno inoltre destinati per gli alunni con BES della scuola primaria delle classi 3°,4° e 5° che appartengono a nuclei familiari che beneficiano di misure di contrasto alla povertà. Gli obiettivi – continua l’assessore sono lo sviluppo di competenze trasversali per favorire l’apprendimento scolastico e la fornitura di un’offerta formativa individuale ai soggetti segnalati dalle istituzioni scolastiche. A tale scopo partirà a breve un tavolo di lavoro in cui verranno individuati i bisogni di ogni singolo Istituto e della comunità locale del distretto, verosimilmente acuiti dalla pandemia, e si condivideranno le linee generali dell’intervento (n° destinatari, ore di formazioni ai gruppi di alunni, modalità organizzative e accorpamento degli Istituti, durata del progetto, risorse umane necessarie>>.

Il Comune di Delia parteciperà alla progettazione condivisa dell’intervento da realizzarsi sulla base dei bisogni emersi nel corso di focus group preliminari.