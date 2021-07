Covid: sportelli associazioni consumatori per assistenza e consulenza gratuita Covid

Federconsumatori Sicilia ha lanciato insieme ad altre cinque associazioni di tutela dei diritti dei consumatori (Adiconsum Sicilia, Acu, Aiace, Lega Consumatori Sicilia e Ugc) il progetto Stacc: sportelli di tutela e assistenza al consumatore ai tempi del Covid. Il progetto, finanziato dalla Regione con i fondi del ministero dello Sviluppo economico (riparto 2020) ha permesso l’attivazione di 15 sportelli territoriali di assistenza ai cittadini, in tutte le province della Sicilia (i contatti e gli indirizzi degli sportelli sono disponibili alla pagina http://www.federconsumatorisicilia.it/SPORTELLICOVID).

Gli sportelli offrono informazioni e consulenza gratuita su una lunga serie di possibili problemi e necessita’ dei consumatori: richiedere lo Spid; accedere ai siti della pubblica amministrazione; postazione Internet di libero accesso per navigare sui siti web della pubblica amministrazione; chiedere la sospensione o la surroga di mutui o prestiti; rateizzazione delle bollette; verifica delle cartelle esattoriali e rottamazione quater; pratiche di conciliazione; accesso ai bonus previsti dai decreti emergenziali; valutazione casi di sovraindebitamento (Legge n.3/2012); assistenza in caso di cancellazione voli, vacanze e soggiorni; assistenza in caso di controversie per acquisti online; assistenza in caso di controversie per acquisti di prodotti contraffatti; assistenza in caso di controversie per acquisti di prodotti pericolosi o non a norma.

Gli sportelli saranno aperti fino al prossimo 15 ottobre e per l’accesso e’ necessario rispettare le misure anti Covid previste dalla normativa vigente (e’ consigliabile prenotare l’appuntamento). Alcuni sportelli offrono assistenza anche online.