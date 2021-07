Covid, Remuzzi: “Green Pass convince gli indecisi e tutela i luoghi di lavoro”

Il green pass “rappresenta un incentivo per coloro che hanno paura dei vaccini, come si vede dal boom di prenotazioni. Non possiamo convincere i no-vax, ma gli indecisi sì, e non sono pochi.

Sbaglia chi parla di ‘limitazione della libertà’: anche la patente potrebbe essere vista in questo modo, ma non vogliamo che una persona che ne è priva guidi la macchina, mettendo a rischio sé stesso e gli altri. Sarebbe importante estendere il green pass alle scuole, dando una sorta di ‘idoneità’ agli insegnanti vaccinati.

In una pandemia, non è pensabile che chi lavora a contatto con altre persone non sia protetto”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

“Sui mezzi, se ci si attiene alle precauzioni che conosciamo, non è così facile contagiarsi.

Il problema è il sovraffollamento e vale anche per negozi e uffici – ha affermato – Per un po’ di anni dovremo evitare le concentrazioni di persone e lavorare sull’aerazione indoor, per esempio nelle scuole”.